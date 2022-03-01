В Самаре откачали более 2 тысяч кубометров воды с подтопленных дорог

Откаченную воду сливают в ближайшую ливневку / Фото: администрация Самары

В Самаре с наступления оттепели стартовала откачка воды с дорог. С середины прошлой недели специалисты откачали уже более 2 тысяч кубометров воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным чиновников, в зоне подтопления оказались 32 участка. В основном они находятся в поселке Зубчаниновка и в Куйбышевском районе. Отдельные локации есть в Промышленном и Советском районах. Коммунальщики держат их на контроле.

— Пока планируем задействовать до 12 бойлеров. Объем каждого составляет от 6 до 12 кубометров. После заполнения воду сливают в ближайшую ливневку, — рассказал замруководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.

Добавим, специалисты сейчас также занимаются прочисткой от снега и льда дождеприемников. Они открыли 753 решетки ливневок из 1 322 и пролили их горячей водой.