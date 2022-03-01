«Ласточка» начнет останавливаться в Октябрьске с 6 марта 2022 года

Жители Октябрьска теперь тоже смогут ездить на "Ласточке"

Электропоезду «Ласточка», который курсирует по маршруту Самара — Сызрань — Самара, добавили новую остановку. С воскресенья, 6 марта 2022 года, он будет забирать пассажиров со станции в Октябрьске. Об этом сообщает Самарская ППК.

При движении в сторону Сызрани скоростная электричка будет останавливаться в Октябрьске в 8:45-8:46 и 19:57-19:58 (по субботам), а также в 17:36-17:37 (по воскресеньям). При движении в сторону Самары — в 9:23-9:24 (по субботам и воскресеньям) и в 18:11-18:12 (по воскресеньям). Подробнее с расписанием можно ознакомиться здесь.

Напомним, с 1 марта 2022 года изменилась стоимость проезда в «Ласточке». Теперь на участке Самара — Ягодная действуют следующие тарифы: 40 рублей детский и взрослый билет, 20 рублей для льготников; в пределах первых 10 км пути: 21 и 10,5 рублей соответственно; за каждый последующих километр: 2,1 и 1,05 рублей.