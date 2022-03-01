В Самарской области водитель отечественного автомобиля не соблюдал дистанцию и влетел в легковушку

Водитель выбрал небезопасную дистанцию. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Отрадный вечером произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Водитель выбрал небезопасную дистанцию.

По полученному сообщению, 28 февраля 2022 года в 20:30 юный водитель отечественного автомобиля «LADA Kalina» двигался в районе дома №97 по улице Советской. Автолюбитель выбрал небезопасную скорость и столкнулся с иномаркой «Renault Logan», отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Из-за столкновения пострадала женщина-пассажир иномарки. Ей назначили амбулаторное лечения. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.