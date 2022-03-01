Два человека пострадали в ДТП с легковушкой и инкассаторской машиной под Самарой

Автомобили раскидало по дороге / Фото: ДТП 163 Самара

Утром во вторник, 1 марта 2022 года, неподалеку от Курумоча в Волжском районе произошло серьезное ДТП. Там столкнулись легковушка и инкассаторская машина. Авто получили серьезные механические повреждения.

По словам очевидцев, утром на дорогах было скользко. Возможно, именно гололед стало причиной аварии. По данным ГУ МВД по Самарской области, происшествие обошлось без жертв, однако есть двое пострадавших. Насколько сильные травмы они получили, пока не известно.

Полицейские сейчас устанавливают все детали и обстоятельства ДТП. Проводится проверка. Правоохранители призывают водителей быть внимательнее и осторожнее за рулем, а также соблюдать ПДД.