Модернизация электросетей в поселке Томанском завершена на 70%

Энергетики обновляют воздушную линию электропередачи / Фото: ССК

В поселке Томанском Приволжского района продолжается реконструкция электрических сетей. Модернизацию в рамках инвестпрограммы проводит АО «Самарская сетевая компания». Работы выполнены на 70%.

Проект предусматривает обновление воздушной линии 0,4 кВ протяженностью 2,8 км, установку сотни железобетонных опор и замену трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА. Сейчас работы идут на улицах Садовой, Рабочей и Центральной. Кроме того, энергетики модернизируют систему уличного освещения. На трех улицах поселка они установят 27 энергосберегающих светодиодных светильников.

После завершения всех работ обновленную систему электроснабжения получат 54 домовладения, а также почта, фельдшерско-акушерский пункт и водонапорная башня. Каждому жителю поселка бесплатно установят современные счетчики. Эти приборы будут дистанционно передавать показания в энергосбытовую компанию.