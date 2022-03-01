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Происшествия1 марта 2022 8:06

В Самарской области изъяли 959 незаконных патронов различного калибра

Возбуждено 25 уголовных дел
Алена ПРОВКИНА
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Изъяли незаконное оружие и припасы. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изъяли незаконное оружие и припасы. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники полиции провели рейдовые мероприятия по выявлению незаконного оборота оружия и боеприпасов.

Подтверждены итоги профилактических мероприятий. Правоохранители проверили более 2 000 владельцев гражданского и охотничьего оружия. В незаконном обороте зафиксировали 91 единицу оружия и 959 патронов различного калибра, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские возбудили 25 уголовных дел и выявили 64 нарушения. Также смогли обнаружить у местного жителя 44 патрона, которые владелец приобрел почти 30 лет назад. В отношении задержанных проводят проверки. Расследование продолжается.