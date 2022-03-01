В Самаре возбудили уголовное дело на ТСЖ из-за падения женщины на льду

Жительница Самары упала возле дома и травмировала ногу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении местного ТСЖ. Компанию обвиняют в некачественном выполнении работ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

В январе 2022 года к следователям обратились жители одного из многоквартирных домов на улице Садовой. Они рассказали, что из-за плохой очистки снега и наледи пострадала местная жительница. Женщина упала на придомовой территории и травмировала ногу.

Правоохранители провели проверку и нашли подтверждение доводам жильцов. В итоге в отношении ТСЖ возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

На данный момент расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.