Масленичные мероприятия на открытом воздухе разрешили провести в Самарской области

На площади Куйбышева уже установили Маслену / Фото: vk.com/smrgrad

В Самарской области разрешили проводить мероприятия, приуроченные к Масленице. Речь идет о тех, что запланированы на открытом воздухе. Такое решение накануне, 28 февраля 2022 года, принял региональный оперштаб.

— Основанием стали значительное снижение числа случаев ОРВИ и положительная динамика в части темпов заболеваемости коронавирусом. Региональный Роспотребнадзор не стал возражать против этого решения, — отметили в облправительстве.

Хотя ситуация постепенно стабилизируется, заболеваемость в губернии по-прежнему высока. Поэтому специалисты призывают жителей соблюдать все действующие санитарные нормы.

Напомним, масленичная неделя стартовала 28 февраля 2022 года. На площади имени В.В. Куйбышева уже установили огромную Маслену — главный атрибут праздника. Сейчас в городе проходит конкурс на лучшую ростовую куклу. Лучшие работы выставят на главной площади Самары.