ВТБ продолжает обслуживание карт иностранных платежных систем в России

Решение иностранных платежных систем никак не отразится на обслуживании клиентов ВТБ на территории России. Все транзакции внутри страны обрабатываются со стороны НСПК, поэтому клиенты продолжат совершать привычные операции по пластиковым картам в любых торговых точках. Всем клиентам за рубежом мы заранее сообщили о необходимости снять наличные в любом банкомате или воспользоваться картами другого банка.

Пользователям, которые привыкли совершать операции в торговых точках с помощью PAY-сервисов, мы рекомендуем использовать пластиковые карты ВТБ. Владельцам смартфонов на базе Android также доступен сервис бесконтактных платежей Mir Pay.

При оплате товаров и услуг в интернет-магазинах при вводе реквизитов карты все транзакции также проходят без ограничений, за исключением операций в адрес иностранных торговых точек.

ВТБ продолжает свою работу в штатном режиме. Отделения, банкоматы и терминалы банка работают без ограничений, сотрудники оперативно консультируют клиентов по всем возникающим вопросам, а также реализуют комплекс мер по защите их интересов.