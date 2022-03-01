В Самаре составили 110 материалов из-за несоблюдения антиковидных мер

В магазина проверяют наличие масок и QR-кода. Фото: городская администрация

В Промышленном районе Самары с начала 2022 года зафиксировали 110 нарушений антиковидных мер на объектах потребительского рынка. Об этом сообщили в городской администрации.

Мониторинги помогают держать эпидемиологическую ситуацию в регионе под контролем. Отмечают, что в 2021 году выявили порядка 600 нарушений. С начала 2022 года уже зафиксировали 110 материалов. Чаще всего нарушения связаны с отсутствием QR-кода или справок у посетителей. Помимо этого, также отмечают отсутствие масок и разметок для соблюдения дистанции.

Составленные акты направляются в Роспотребнадзор и в суд для принятия решения. Юридическое лицо может получить штраф от 100 до 300 тысяч рублей, при повторном нарушении от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.