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Общество1 марта 2022 9:09

В Самаре на строительство инфекционной больницы направили более 40 миллионов рублей

Дополнительное финансирование получили из федерального бюджета
Алена ПРОВКИНА
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На строительство больниц выделят дополнительное финансирование

На строительство больниц выделят дополнительное финансирование

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сообщили, что на строительство новой инфекционной больницы на улице Шверники выделят дополнительные средства. Деньги направили из федерального бюджета.

По полученным данным, на возведение больницы потребовались дополнительное финансирование – 44, 5 миллионов рублей, об это сообщил глава регионального министерства строительства Николай Плаксин. Также на еженедельном оперативном совещании 28 февраля отметили, что дополнительный бюджет направят в Нефтегорскую центральную районную больницу – 19 миллионов и на строительство поликлиники в микрорайоне «Волгарь» - 70 миллионов рублей.

В регионе привлекают дополнительное финансирование из-за увелечения стоимости строительных материалов.