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Общество1 марта 2022 9:12

В Самаре коммунальщики защитили насосную станцию от парковщиков стальной «щетиной»

Специальное ограждение уже появилось на проспекте Кирова
Алия Хафизова
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В раскрытом виде конструкции не позволят парковать рядом с НСП автомобили

В раскрытом виде конструкции не позволят парковать рядом с НСП автомобили

В Самаре насосные станции подкачки (НСП) есть практически в каждом дворе с многоэтажками. Именно они поднимают воду из распределительной сети до самых высоких этажей ближайших зданий. Поэтому очень важно контролировать их работу и чистоту.

НСП также имеют санитарно-защитную зону, в которой запрещено парковать машины, ставить контейнерные и детские площадки. Но, к сожалению, не все водители в курсе этого или намеренно нарушают правила.

В 2022 в качестве эксперимента сотрудники «РКС-Самара» решили установить на одной из станций по проспекту Кирова специальные ограждения. Они представляют собой металлическую складную конструкцию, которая крепится на стены объекта. В разложенном виде она не позволяет подходить к станции вплотную или парковать машины. Если стальная «щетина» покажет себя эффективно, то ее установят и на других НСП.