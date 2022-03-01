В Самаре коммунальщики защитили насосную станцию от парковщиков стальной «щетиной»

В раскрытом виде конструкции не позволят парковать рядом с НСП автомобили

В Самаре насосные станции подкачки (НСП) есть практически в каждом дворе с многоэтажками. Именно они поднимают воду из распределительной сети до самых высоких этажей ближайших зданий. Поэтому очень важно контролировать их работу и чистоту.

НСП также имеют санитарно-защитную зону, в которой запрещено парковать машины, ставить контейнерные и детские площадки. Но, к сожалению, не все водители в курсе этого или намеренно нарушают правила.

В 2022 в качестве эксперимента сотрудники «РКС-Самара» решили установить на одной из станций по проспекту Кирова специальные ограждения. Они представляют собой металлическую складную конструкцию, которая крепится на стены объекта. В разложенном виде она не позволяет подходить к станции вплотную или парковать машины. Если стальная «щетина» покажет себя эффективно, то ее установят и на других НСП.