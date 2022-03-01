В Самаре переселенцам планируют выплатить пособия в размере 10 тысяч рублей

Переселенцам планируют выплатить пособия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на оперативном еженедельном совещании 28 февраля 2022 года обсудили оформление документов на получение пособия для переселенцев. Прибывшим граждан выдают банковские и мобильные карты.

По сообщению министра социально-демографической и семейной политики Регины Воробьевой, пособия выплатят в размере 10 тысяч рублей. На данные момент специалисты продолжают прорабатывать вопрос соцподдержки вынужденным переселенцам. Вещи для жителей Донбасса, которые принесли самарцы, обеспечили запас всего необходимого.

Министерство труда также работает над трудоустройством граждан, помимо этого в регионе наладили учебный процесс и направили педагогов для дошкольников.