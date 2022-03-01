Самарские таможенники задержали женщину с незадекларированными 80 000 долларов

Женщина провозила более 6 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские таможенники задержали местную жительницу, провозившую незадекларированные доллары. Правонарушение выявили в «зеленом» коридоре.

Известно, что женщина незаконно провозила 80 тысяч долларов - более 6 миллионов рублей на российскую валюту. Деньги обнаружили в ручной клади. Женщина не подавала необходимых документов на перевозку денег и прошла через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии денежных средств, сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Без декларирования разрешено провозить не более 10 тысяч долларов. В отношении женщины возбудили дело и назначили наказание в виде административного штрафа в 1 315 186 рублей.