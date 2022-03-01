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Общество1 марта 2022 10:49

В Самаре медпредставитель может зарабатывать более 140 тысяч рублей

Данные предоставил сервис по поиску работы
Алена ПРОВКИНА
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Представители в Самаре могут зарабатывать более 100 тысяч рублей

Представители в Самаре могут зарабатывать более 100 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре медицинский представитель может получать более 140 тысяч рублей. О доходах сообщил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Сервис изучил предложения и выявил высокий доход для претендентов с опытом работы от 2 лет и знанием регионального рынка. В Самаре медпредставители могут получить до 145 тысяч рублей. Зарплатный минимум в Москве – 250 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – 210 тысяч рублей.

В среднем в Поволжье сотрудник на такой должности может зарабатывать от 35 до 40 тысяч рублей, при наличии среднего профессионального или неполного высшего образования. От 40 до 45 тысяч может получать кандидат со знанием работы в программах и опытом проведения переговоров. Для высокой зарплаты необходимо иметь опыт работы в международных компаниях.