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Общество1 марта 2022 10:57

Движение грузовиков ограничат в Самарской области с 1 апреля 2022 года

Тяжеловесный транспорт временно не сможет ездить по дорогам региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ограничение введут для сохранности автомобильных дорог

Ограничение введут для сохранности автомобильных дорог

В Самарской области с 1 апреля 2022 года ограничат движение грузовиков. По дорогам региона не сможет ездить транспорт, у которого нагрузка на каждую ось составляет более 7 тонн.

— Ограничение будет действовать до 30 апреля 2022 года. Оно необходимо для обеспечения сохранности дорог в период неблагоприятных природно-климатических условий, — сообщили в министерстве транспорта Самарской области.

Тяжеловесные автомобили также не смогут ездить на региональных автодорогах с асфальтобетонным покрытием с 20 мая по 31 августа 2022 года. Ограничение будет действовать, если температура воздуха превысит 32 градуса. При особо жаркой погоде движение грузовиков разрешат только в ночные часы — с 22:00 до 10:00.