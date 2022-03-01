В Самаре женщина получила 180 тысяч рублей за помощь в получении прав

Женщине грозит срок в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские полицейские смогли задержать женщину, попавшуюся на взятке. Она незаконно получила 180 тысяч рублей.

По полученным данным, подозреваемая получила незаконное денежное вознаграждение за помощь в получении водительских прав без прохождения специального обучения и практической части. Сумму ей должны были передать на парковке на улице Осетинской в Куйбышевском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве». Женщине грозит срок лишения свободы до семи лет.