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Происшествия1 марта 2022 11:26

В Самаре женщина получила 180 тысяч рублей за помощь в получении прав

Полицейские задержали преступницу
Алена ПРОВКИНА
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Женщине грозит срок в колонии

Женщине грозит срок в колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские полицейские смогли задержать женщину, попавшуюся на взятке. Она незаконно получила 180 тысяч рублей.

По полученным данным, подозреваемая получила незаконное денежное вознаграждение за помощь в получении водительских прав без прохождения специального обучения и практической части. Сумму ей должны были передать на парковке на улице Осетинской в Куйбышевском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве». Женщине грозит срок лишения свободы до семи лет.