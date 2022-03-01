Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье1 марта 2022 11:41

Почти 3 тысячи COVID-больных выявили в Самаре и Тольятти 1 марта 2022 года

На эти города приходится большая часть зараженных
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суточный прирост больных в Самарской области составил 4 126 человек

Суточный прирост больных в Самарской области составил 4 126 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 1 марта 2022 года, в Самарской области подтвердился коронавирус у 4 126 человек. Общее число случаев заражения достигло 330 241. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Больше половины зараженных нашли в Самаре и Тольятти. В областной столице инфекцию подхватили 1 797 жителей, а в Автограде — 1 065. Также в лидерах антирейтинга оказались Нефтегорский район (155), Кинель-Черкасский район (145) и Чапаевск (117). За минувшие сутки в больницы региона госпитализировали 331 пациента.

Активно в Самарской области идет выздоровление. Лечение закончили еще 5 389 человек. За все время победить COVID-19 смогли 284 639 жителей.

Вместе с тем в губернии скончались еще 12 больных, у которых медики диагностировали КВИ. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 7 111 смертельных случаев.