2 некоммерческие организации Самарской области стали призерами конкурса от СберБанка

2 организации из Самарской области стали призерами конкурса. Фото: ПАО «CберБанк».

В пятницу, 25 февраля, благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» объявил победителей конкурса «Добрый новогодний подарок». Некоммерческие организации-победители получили гранты в размере до 1 миллиона рублей.

Среди призеров оказались и местные организации. Региональная общественная организация волонтеров Самарской области «Домик детства» запустила проект «Team Extreme», который делает экстрим способом профилактики зависимостей и трудного поведения у детей с опытом сиротства. Региональное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» представила проект «Адаптивная гимнастика как механизм социальной интеграции в общество детей с особенностями ментального развития».

Напомним, что благотворительная акция «Добрый новогодний подарок» проводится уже в седьмой раз. Грантовый фонд конкурса в этом году поставил рекорд, собрав более 52,7 миллионов рублей. Акцию поддержали более 28 тысяч человек.