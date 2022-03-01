В Самарской области полицейские нашли преступника, похитившего морской контейнер, по следам

Злоумышленник продал содержимое контейнера. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области в декабре прошлого года местный житель сообщил о пропаже морского контейнера. Общий ущерб оценили в 240 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал полицейским, что в контейнере были электроинструменты. В ходе расследования правоохранители нашли возле места происшествия необычные следы четырехосного автомобиля. По камерам удалось вычислить, что это был грузовик «KIA Granto», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

После розыска полицейским удалось установить личность злоумышленника. Его задержали и доставили в отдел полиции. Оказалось, что подозреваемый нанял машину и продал контейнер. Похищенные вещи вернули владельцу. Уголовное дело направили в суд.