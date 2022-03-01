В Самарской области могут отменить QR-коды в общественных местах

В районах, где заболеваемость КВИ низкая, могут отменить QR-коды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области предложили отменить QR-коды в общественных местах. Такую перспективу обсудили на заседании оперштаба 28 февраля 2022 года.

Ситуация с коронавирусом сейчас немного стабилизировалась. Хотя зараженных много, болеют они в основном в легкой или средней форме. Поэтому власти задумались над отменой пропусков в ТЦ, кинотеатрах, ресторанах, музеях, театрах и других заведениях.

По мнению главы регионального Роспотребнадзора Светланой Архиповой, пока принимать такое решение не стоит. Оно преждевременно. Особенно перед длительными выходными, когда возможен наплыв людей в места массового скопления.

Губернатор Дмитрий Азаров, в свою очередь, отметил, что ситуация с КВИ в муниципалитетах разная — и по заболеваемости, и по вакцинации. Он предложил дать право местным оперштабам самим принимать решение об отмене QR-кодов.