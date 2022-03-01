Дмитрий Азаров выразил соболезнования семье погибшего на Донбассе сызранского летчика

Прощание с Русланом Рудневым прошло в здании военно-исторического музея ЦВО в Самаре

Во время спецоперации на Донбассе героически погиб уроженец Сызрани Руслан Руднев. Накануне летчику-штурмовику исполнился бы 41 год. Сегодня, 1 марта 2022 года, в здании военно-исторического музея ЦВО в Самаре состоялось прощанием с ним. Слова соболезнования семье земляка выразил губернатор Дмитрий Азаров.

— Вместе с вами скорбит вся Самарская область, все россияне. Полковник Руслан Руднев навсегда останется в памяти как человек чести и долга, истинный патриот Родины. Вечная память Герою, — сказал глава региона.

Руслан Руднев служил в Дальневосточном объединении ВВС и ПВО Вооруженных сил РФ. Участвовал в специальной операции по защите жителей ДНР и ЛНР. Указом президента награжден орденом Мужества. В Самарской области намерены увековечить имя Руслана Руднева. В школе, из которой он выпустился в 1998 году, сделают в его честь музей.

По данным региональных властей, у погибшего военного остались жена и трое сыновей. Им окажут всю необходимую поддержку.