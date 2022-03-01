В Самаре на Октябрьском спуске вскрылась Волга 1 марта 2022 года

В Самару пришла настоящая весна / Фото: Сергей Андреев/rechflot63

В первый день весны, 1 марта 2022 года, в социальных сетях появилась информация, что Волга в районе Октябрьского спуска вскрылась ото льда. Житель Самары Сергей Андреев поделился с самарским пабликом ВКонтакте фотографией вида на реку.

В связи с устоявшейся теплой погодой в конце февраля в Самарской области Волга начала постепенно открываться ото льда. Также рано в этом году началось весеннее половодье. По данным экспертов, в Самаре уровень воды в Волге на 1 марта составляет 28,77. В середине февраля уровень воды составлял уже 28,51.

Синоптики Приволжского УГМС дали прогноз погоды на март 2022 года. Стабильную плюсовую температуру следует ожидать ближе к концу месяца, примерно в 20-х числах марта. По данным Гидрометцентра России, в этом году в начале марта температура будет на 1,7 градуса выше нормы. Тем не менее днем в редкие дни будет хотя бы +1. В основном температура будет опускаться ниже нуля, а к концу первой недели марта дойдет почти до -10 градусов. Ночью в среднем будет -5...-8 градусов, а к ближайшим выходным похолодает до -13.