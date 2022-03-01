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Происшествия1 марта 2022 13:28

В Тольятти восьмиклассница провалилась в вентшахту в заброшенном здании

Девочка травмировала ноги
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пострадавшую увезли в больницу

Пострадавшую увезли в больницу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в понедельник, 28 февраля 2022 года, на улице Карла Маркса в Тольятти произошло ЧП. Там школьница провалилась в вентиляционную шахту, расположенную в одном из заброшенных домов.

— Пострадавшая — 14-летняя девочка, ученица восьмого класса местной школы. В результате падения она получила перелом бедра и открытый перелом голени, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Школьницу доставили в больницу. Сейчас медики оказывают ей всю необходимую помощь. Что девочка делала в заброшенном здании и при каких обстоятельствах провалилась в шахту, пока не ясно. Информацию о случившемся передали в правоохранительные органы. Они организовали проверку.