В Самарской области представителя фирмы уличили в мошенничестве с муниципальными контрактами на 4 млн рублей

Следователи выявили 5 эпизодов мошенничества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области представитель одного из ООО стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в мошенничестве при выполнении муниципальных контрактов, в том числе по нацпроекту «Образование». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным следователей, подозреваемый с июня 2019-го по июль 2020 года подготовил и утвердил акты о приемке выполненных работ. При этом в документах были ложные сведения об объемах оказанных услуг. Чиновники не знали о данных махинациях и перевели на счета фирмы деньги по контрактам. Часть средств — более 4 млн рублей — мужчина похитил и обратил в свою пользу. В общей сложности правоохранители уличили его в пяти эпизодах преступлений.

Сейчас расследование дела продолжается. Оперативное сопровождение по нему оказывают сотрудники ГУ МВД по Самарской области.