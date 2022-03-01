В Тольятти двухлетний малыш проглотил кончик градусника

Врачи нашли инородное тело в желудке мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в понедельник, 28 февраля 2022 года, в больницу Тольятти доставили двухлетнего ребенка. В его желудке медики нашли инородное тело.

— Малыш, находясь у себя дома, проглотил кончик градусника. При каких обстоятельствах это произошло, пока не известно, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Врачи оказали малышу все необходимую помощь. По предварительным данным, обошлось без серьезных последствий. Информацию о случившемся передали сотрудникам правоохранительных органов. Они собрали материал проверки.

Родителей маленьких детей призывают быть внимательнее и осторожнее. Не стоит оставлять своих чад одних наедине с мелкими или хрупкими предметами. Неуемная тяга малышей к познанию окружающего мира может закончиться травмой.