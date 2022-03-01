В ближайшее время в Самарской области трудоустроят порядка 20 беженцев

Беженцы из Донбасса начали скать работу в Самаре. Фото: Дмитрий Бурлаков

В связи с последними событиями, в Самарскую область в конце февраля 2022 года прибыли несколько сотен вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. В настоящее время порядка 20 беженцев планируют трудоустроиться в Самаре в ближайшее время. Служба занятости Самарской области помогает им найти работу.

Как сообщили в региональном правительстве, ряд вакансий предложили на базе отдыха «Дубки» и в лагере «Космос», там, где расположены сейчас временные пункты размещения переселенцев из ДНР и ЛНР. Кроме того, ведутся переговоры по трудоустройству на сельскохозяйственном предприятии «Тепличный». Одна из женщин с медицинским образованием планирует пойти работать в одну из самарских больниц.

Вынужденные переселенцы, которые не имеют российского гражданства, в настоящее время оформляют необходимые документы. Полицейские выезжают в пункты временного размещения, новый статус переселенцы получают за три дня.

Напомним, в минувшие выходные в пункты временного размещения с проверкой приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона посмотрел на условия проживания беженцев и пообщался с людьми.