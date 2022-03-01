В Самаре ТЦ «Пирамида» на Ново-Садовой продают из-за банкротства бывшего владельца

Торги состоятся по поручению Агенства по страхованию вкладов. Фото: Яндекс.Карты

Российский аукционный дом выставил на торги торговый центр «Пирамида», который находится на улице Ново-Садовой в Самаре. Двухэтажное здание ранее принадлежало ООО «Космополис», который сейчас проходит процедуру банкротства.

Торговый центр площадью 1,6 тысяч квадратных метров, а также два земельных участка продают вместе с арендаторами, которые в настоящее время работают там. Как сообщает продавец, ТЦ находится в хорошем состоянии, а ежегодный оборот от аренды составляет 10,6 миллионов рублей.

Начальная цена лота – 102,4 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 3 апреля, а 6 апреля назовут нового владельца ТЦ «Пирамида».