Жители Самары не согласились со строительством 85-метровых домов без парковок на Советской Армии

Самарцы против высоток без парковок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялись публичные слушания по проекту решений на выдачу разрешения на застройку в городе. Жители Самары высказались категорически против строительства жилых домов высотой 85 метров без парковок на улице Советской Армии.

- Высотная застройка без предоставления парковочных мест считаю нецелесообразной. Проблема парковочных мест остро стоит в Самаре уже давно, а строительство домов без соблюдения данного параметра усугубляет проблему, - высказались самарцы.

В адрес департамента градостроительства Самары поступило 95 отрицательных мнений. Большинство голосовавших самарцев – жители соседнего дома на Советской Армии, 240б.

Застройщиком выступает ООО «Строй-Ком». Компания планировала застроить участок на Советской Армии с максимальным процентом застройки – 70% на площади 7175,2 кв. м.