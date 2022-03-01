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Общество1 марта 2022 16:32

Первый градоначальник Самары Олег Сысуев возглавит совет директоров Альфа-Банка

Олег Сысуев был мэром Самары с 1992 по 1997 год
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Олег Сысуев работает в банке с 1999 года

Олег Сысуев работает в банке с 1999 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители Альфа-Банка сообщили об изменениях в Совете директоров. Так, в ближайшее время из Совета выйдут несколько участников, а возглавит его президент банка Олег Сысуев, который в прошлом был первым мэром Самары.

Олег Сысуев работает в банке с 1999 года, до назначения на новую должность он занимал пост первого заместителя председателя Совета директоров Альфа-Банка. Олег Сысуев курирует вопросы развития региональной сети, социальные проекты и является руководителем Комитета по устойчивому развитию банка.

В 1992 году Олег Сысуев стал первым градоначальником Самары, он проработал в этой должности до 1997 года, а после перешел работать в Правительство РФ. После Сысуева Самарой «рулили» еще шесть мэров, сейчас глава города – Елена Лапушкина.