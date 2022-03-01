Первый градоначальник Самары Олег Сысуев возглавит совет директоров Альфа-Банка

Олег Сысуев работает в банке с 1999 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители Альфа-Банка сообщили об изменениях в Совете директоров. Так, в ближайшее время из Совета выйдут несколько участников, а возглавит его президент банка Олег Сысуев, который в прошлом был первым мэром Самары.

Олег Сысуев работает в банке с 1999 года, до назначения на новую должность он занимал пост первого заместителя председателя Совета директоров Альфа-Банка. Олег Сысуев курирует вопросы развития региональной сети, социальные проекты и является руководителем Комитета по устойчивому развитию банка.

В 1992 году Олег Сысуев стал первым градоначальником Самары, он проработал в этой должности до 1997 года, а после перешел работать в Правительство РФ. После Сысуева Самарой «рулили» еще шесть мэров, сейчас глава города – Елена Лапушкина.