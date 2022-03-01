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Происшествия1 марта 2022 17:49

В Тольятти водитель «Приоры» насмерть сбил женщину, которая перебегала дорогу по диагонали

Водитель в условиях гололеда и сумерек не смог предотвратить трагедию
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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На месте ДТП работает полиция

На месте ДТП работает полиция

Фото: СОЦСЕТИ

Вечером, 1 марта 2022 года, в Тольятти на улице Автостроителей насмерть сбили женщину. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, женщина перебегала дорогу по диагонали, а водитель ехал на разрешающий сигнал светофора.

- По словам самого водителя, он двигался в правом ряду, для него горел зеленый сигнал. Справа налево дорогу начали пересекать две женщины, одна из них успела перебежать, а вторая пошла по диагонали от остановки и попала под колеса, - рассказали очевидцы.

Женщина ударилась о крыло, стойку и лобовое стекло. Удар был настолько сильным, что травмы оказались смертельными. В настоящее время личность погибшей устанавливается, на месте работают сотрудники полиции.