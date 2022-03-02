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Происшествия2 марта 2022 3:21

В Тольятти под ногами двух молодых людей треснул лед

Спасатели вовремя доставили их на берег
Алена ПРОВКИНА
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Путешественников подняли на борт и доставили до берега. Фото: ПСС Самарской области

Путешественников подняли на борт и доставили до берега. Фото: ПСС Самарской области

В Тольятти под ногами двух юных местных жителей начал трескаться лед. Они чуть не ушли под воду.

Спасатели успели вовремя и смогли доставить молодых людей до берега. Там с ними провели профилактическую беседу и рассказали об опасности выхода на лед в период колебания температур и образования промоин. Известно, что вызов поступил в 20:43, уже через два часа жители были в безопасности, сообщают в поисково-спасательной службе Самарской области.

Спасательные работы проводили совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Напомним, что сейчас лед на Волге утратил свою прочность. Выход на воду запрещен. Спасатели предупреждают об опасности и призывают беречь свою жизнь.