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Происшествия2 марта 2022 4:30

В Самаре таксист брал автомобили в аренду и продавал по заниженной цене

Ущерб превышает 2 миллиона рублей
Алена ПРОВКИНА
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Мошенник перепродавал автомобили, взятые в аренду

Мошенник перепродавал автомобили, взятые в аренду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре владельцы автомобилей лишились собственности. Подозреваемый брал машины в аренду и продавал по заниженной цене.

По полученным данным, мошенник – уроженец соседней республики – работал таксистом. В интернете он находил объявления об аренде автомобилей и заключал договор. После этого владельцы не смогли дозвониться до таксиста. Мужчина занимался мошенничеством в Кировском, Советском и Октябрьском районах. Арендованные автомобили он продавал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. На его счету уже 15 эпизодов с продажей автомобилей. Общий ущерб превысил 2 миллиона рублей. Мужчина сознался, что продавал автотранспорт в республику Татарстан, Ульяновскую область, Краснодарский и Ставропольский край. Полиция смогла найти машины и вернуть их владельцам. Подозреваемый под стражей. Расследование продолжается.