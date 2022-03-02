Синоптики предупредили жителей о тумане в Самарской области 2 марта 2022 года

В регионе опять туман Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики предупредили местных жителей об ухудшении видимости из-за тумана. Объявлен желтый уровень опасности.

Туман задержался в регионе еще на день. Видимость в первой половине дня, 2 марта 2022 года, 500 метров и менее, сообщили ФГБУ «Приволжское УГМС». В первую неделю марта погоду будет определять повышенное атмосферное давление. Вечерами ожидается легкий мороз.

ГУ МЧС России по Самарской области напоминает жителям об опасности во время тумана. Из-за плохой видимости необходимо соблюдать правила безопасности на дорогах: не превышать скорость, включать противотуманное освещение и соблюдать дистанцию.