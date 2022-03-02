В Самаре запретили выбрасывать компьютеры и ноутбуки

Технику необходимо правильно утилизировать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, кому нельзя выбрасывать ноутбуки и компьютеры. Нововведения коснутся не всех.

С 1 марта 2022 года вступают новые правила. Постановление об обращении с отходами подписало министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели не имеют права выбрасывать компьютеры и ноутбуки. В течение 11 месяцев руководство обязано отправить технику на утилизацию - сдать отходы специализированной компании.

Отмечают, что электронные отходы предоставляют опасность для здоровья человека. Обычно, около 80% выброшенной техники сжигают из-за неправильной утилизации.