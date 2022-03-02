Жительница Самарской области хотела продать 56 бутылок алкоголя без лицензии

В коробках хранился алкоголь. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области местная жительница Сергиевского района незаконно продавала алкоголь. Ее привлекли к ответственности.

В регионе усилили контроль за административными нарушениями в сфере продажи алкоголя. Известно, что правоохранителям поступила информация о незаконной реализации спиртосодержащих продуктов. Продавщица работала в селе Сидоровка. Полицейские провели осмотр и обнаружили картонные коробки, в которых хранились 56 пластиковых бутылок с алкоголем. На товаре не было необходимых акцизных марок, документов у женщины также не обнаружили, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Женщину привлекли к административной ответственности по статье об обороте спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов. Ей назначили штраф в 10 тысяч рублей.