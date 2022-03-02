В Самаре из-за лыжной гонки ограничат движение возле кладбища «Лесное» 6 марта 2022 года

Водителям придется двигаться в объезд / Фото: городская администрация

В Самаре из-за проведения спортивного мероприятия ограничат движение. 6 марта 2022 года проехать по автодороге на кладбище «Лесное» не получится.

По сообщению городской администрации, на территории учебно-спортивного центра «Чайка» пройдет лыжная гонка за призы от газеты «Волжская коммуна». Спортивное мероприятия начнется с 6:00 и продлится до 16:00. Водителям придется выбрать другую дорогу, чтобы проехать на кладбище «Лесное».

Ограничения не распространяются на машины спецслужб. Движение перекроют лишь на время. Необходимо планировать маршрут заранее.