Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 марта 2022 6:19

В Самаре из-за лыжной гонки ограничат движение возле кладбища «Лесное» 6 марта 2022 года

Ограничение временное
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водителям придется двигаться в объезд / Фото: городская администрация

Водителям придется двигаться в объезд / Фото: городская администрация

В Самаре из-за проведения спортивного мероприятия ограничат движение. 6 марта 2022 года проехать по автодороге на кладбище «Лесное» не получится.

По сообщению городской администрации, на территории учебно-спортивного центра «Чайка» пройдет лыжная гонка за призы от газеты «Волжская коммуна». Спортивное мероприятия начнется с 6:00 и продлится до 16:00. Водителям придется выбрать другую дорогу, чтобы проехать на кладбище «Лесное».

Ограничения не распространяются на машины спецслужб. Движение перекроют лишь на время. Необходимо планировать маршрут заранее.