Кровля двухэтажного дома горела на ул. Комсомольской в Самаре ночью 2 марта 2022 года

Пожарные больше часа боролись с огнем Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В ночь на среду, 2 марта 2022 года, в Самарском районе областной столицы произошел крупный пожар. На улице Комсомольской, 80 загорелся двухэтажный многоквартирный дом.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 02:08. Прибывшие на место подразделения установили, что горит кровля. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Был объявлен повышенный ранг вызова — 1-БИС, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Из дома эвакуировали всех жильцов. К счастью, никто из них не пострадал. На месте работали 68 специалистов и 25 единиц техники. Пожарные локализовали возгорание в 3:29, а полностью потушили его в 3:51. Из-за чего вспыхнул огонь, пока не известно. Причина устанавливается.