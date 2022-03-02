В Самаре мужчина зашел в гостиницу и обчистил карманы сотрудницы

Мужчина украл вещи из чужой куртки / Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре мужчина зашел в гостиницу и обворовал администратора. Девушка обратилась в полицию.

Сотрудница гостиницы попросила помощи в полицейском участке. Известно, что подозреваемый украл 3000 рублей, паспорт и электронную сигарету из кармана куртки, оставленной на ресепшене. Правоохранители составили ориентировку и выяснили, что вором оказался ранее судимый 35-летний житель поселка Новосемейкино. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что утром приехал в город и хотел прогуляться по набережной, но увидел открытую дверь гостиницы и зашел внутрь. За стойкой никого не было, и мужчина решил обчистить карманы в оставленной куртке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Паспорт девушки нашли в квартире подозреваемого. Электронную сигарету он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. В отношении задержанного возбудили два уголовных дела. Ему грозит колония.