Легионеры женского баскетбольного клуба «Самара» покинули команду

Баскетболистки покинули клуб из-за ситуации на Украине и после рекомендации правительств своих стран. Фото: БК «Самара».

Женскую баскетбольную «Самару» покинули легионеры Дженнифер Онил, Тринити Баптист и Саиша Грант-Аллен. Сделали они это в связи с ситуацией на Украине и после рекомендаций правительств своих стран, сообщает пресс-служба БК «Самара».

- Все трое были лидерами нашей женской команды: Тринити в среднем за матч Премьер-лиги набирала 12,2 очка и делала 6,9 подбора, Дженнифер — 11,6 очка, Саиша — 8,6 очка и 7,2 подбора, - отметили в клубе.

В «Самаре» поблагодарили девушек за вклад в победы клуба и пожелали удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, после 17 сыгранных матчей «Самара» занимает девятое место в турнирной таблице женской Премьер-лиги.