Необычная мохнатая бабочка удивила самарцев

В Самаре увидели необычную бабочку. Фото - Максим Остриков

Самарцев удивила необычная мохнатая бабочка, которую сфотографировали в подъезде дома. Автор фото пишет, что заметил бабочку в подъезде и ранее таких не встречал.

Не исключено, что это бражник. Эти бабочки активны в основном ночью и в сумерках, их отличает крупное пушистое тело. Существует несколько видов бражников, отличающихся размерами.

На сегодняшний день известно огромное разнообразие вида бражников, из которых десятки обитают в России. Большинство бражников ведут ночной образ жизни, днем они предпочитают находиться на деревьях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Редкий и рогатый: жители Самары рассказали о встречах с необычными внушающими страх жуками

В Самарской области участились встречи с редчайшими внушающими страх жуками (подробнее)