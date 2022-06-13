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Дом. Семья13 июня 2022 8:12

Необычная мохнатая бабочка удивила самарцев

Удивительное насекомое заметили в подъезде дома в Самаре
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
В Самаре увидели необычную бабочку. Фото - Максим Остриков

В Самаре увидели необычную бабочку. Фото - Максим Остриков

Самарцев удивила необычная мохнатая бабочка, которую сфотографировали в подъезде дома. Автор фото пишет, что заметил бабочку в подъезде и ранее таких не встречал.

Не исключено, что это бражник. Эти бабочки активны в основном ночью и в сумерках, их отличает крупное пушистое тело. Существует несколько видов бражников, отличающихся размерами.

На сегодняшний день известно огромное разнообразие вида бражников, из которых десятки обитают в России. Большинство бражников ведут ночной образ жизни, днем они предпочитают находиться на деревьях.

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