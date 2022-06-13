Необычная мохнатая бабочка удивила самарцев

В Самаре увидели необычную бабочку. Фото - Максим Остриков
Самарцев удивила необычная мохнатая бабочка, которую сфотографировали в подъезде дома. Автор фото пишет, что заметил бабочку в подъезде и ранее таких не встречал.
Не исключено, что это бражник. Эти бабочки активны в основном ночью и в сумерках, их отличает крупное пушистое тело. Существует несколько видов бражников, отличающихся размерами.
На сегодняшний день известно огромное разнообразие вида бражников, из которых десятки обитают в России. Большинство бражников ведут ночной образ жизни, днем они предпочитают находиться на деревьях.
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