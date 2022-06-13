В Самаре в День России 12 июня на Волге прошел парад яхт и лодок

В Самаре проходят соревнования по парусному спорту

В Самаре в День России, 12 июня, на Волге прошел парад акваменов. Как сообщили в самарском областном отделении Союза журналистов России, таким образом планировалось привлечь внимание к водным видам спорта и водному транспорту.

По предварительным оценкам, всего в параде участвовало порядка 130 единиц различной водной техники. Были и яхты, и гидроциклы, и легкомоторные лодки.

Кроме того, 12 июня состоялось открытие городских соревнований по парусному спорту. Также в Самарской области анонсировали проведения 38-й Усинской регаты, участие в которой примут свыше двухсот яхт.