У самарца изъяли 90 свертков с наркотиками, которые он намеревался сбывать в городе

Мужчина обвиняют в восьми эпизодах сбыта наркотика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 44-летнего мужчину, у которого изъяли 90 свертков с наркотиками и нашли фотографии тайников-закладок в телефоне. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчину задержали на улице Сакко и Ванцетти. Он находился в своем автомобиле, при досмотре которого обнаружили свертки с порошкообразным веществом светлого цвета. Как показала дальнейшая экспертиза, в свертках находился наркотик, масса которого соответствовала крупному размеру.

Была также осмотрена квартира, в которой проживал задержанный. Там нашли электронные весы и фольгированную бумагу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, мужчину обвиняют в восьми эпизодах сбыта наркотика. Сейчас обвиняемый находится под стражей.