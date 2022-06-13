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Происшествия13 июня 2022 12:36

У самарца изъяли 90 свертков с наркотиками, которые он намеревался сбывать в городе

В телефоне у мужчины нашли фотографии тайников-закладок
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
Мужчина обвиняют в восьми эпизодах сбыта наркотика

Мужчина обвиняют в восьми эпизодах сбыта наркотика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 44-летнего мужчину, у которого изъяли 90 свертков с наркотиками и нашли фотографии тайников-закладок в телефоне. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчину задержали на улице Сакко и Ванцетти. Он находился в своем автомобиле, при досмотре которого обнаружили свертки с порошкообразным веществом светлого цвета. Как показала дальнейшая экспертиза, в свертках находился наркотик, масса которого соответствовала крупному размеру.

Была также осмотрена квартира, в которой проживал задержанный. Там нашли электронные весы и фольгированную бумагу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, мужчину обвиняют в восьми эпизодах сбыта наркотика. Сейчас обвиняемый находится под стражей.