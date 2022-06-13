В Самаре в центре города бегала косуля

По Самаре бегала косуля. Фото - скриншот с видео

В Самаре в центре города заметили бегающую косулю. В соцсетях появилось несколько видео, как животное бегает в разных частях города.

Косулю видели на самарской набережной, а также в городе около станции метро «Алабинская». Животное выбежало на перекресток, где задело один из автомобилей. После косуля пересекла проезжую часть и убежала в неизвестном направлении.

Пользователи интересуются, кто в таком случае будет оплачивать ремонт машины и предполагают, что это предстоит сделать самому водителю. Некоторые отмечают, что, попав в город, животное испытывает сильный стресс, и надеются, что косуле удастся вернуться в естественную среду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самарцы в мае 2022 года обнаружили грациозно плывущих по Волге лосей

Животные не спеша пересекали реку (подробнее)