Над Самарой взойдет «клубничная» «Суперлуна»

Самарцы смогут наблюдать интересное астрономическое явление Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Самарцы 14 июня смогут наблюдать так называемую «Клубничную Луну». Это явление также называют «Суперлунием», когда наш спутник находится на максимально близком к Земле расстоянии, из-за чего Луна приобретает необычный вид.

«Суперлуну» также называют «клубничной». Такое название полнолуние получило в Европе, поскольку наступает время собирать урожай роз и клубники.

С «клубничной» Луной связано много суеверий, строятся астрологические прогнозы. Среди прочего считается, что в суперлуние как бы оказывается отрезвляющее воздействие на людей, рекомендуется воспринимать жизнь такой, какая она есть, а также отбросить все прежние переживания и смело строить и реализовывать новые планы.

С точки зрения астрономии явление не представляет какого-то особого интереса, но имеет яркий визуальный эффект, когда Луна смотрится не так, как в остальные дни, когда ее видно.

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