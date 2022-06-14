В Самаре продавцы пива стали обманывать покупателей в июне 2022 года

Любители пива могут получить меньше напитка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре жителям рассказали о новом виде мошенничества. Продавцы пива недоливают хмельной напиток, об этом сообщили источники «ГТРК-Самара».

Стало известно, что в последние месяцы подобные случаи участились. Руководство алкогольных магазинов и продавцы заказывают тары меньшего объема. Вместо классической бутылки стали появляться тары объемом 1,95 литра. При этом стоимость остается такой же, а на ценниках не указывается меньший объем.

Такое решение может быть связано с увеличением цен на продукт. Чтобы потребитель не заметил резкого роста, продавцы уменьшают объем товара.