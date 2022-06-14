Самара попала в топ-3 самых гостеприимных городов страны

Самарцы рады гостям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара попала в тройку самых гостеприимных городов России. Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob предоставили данные опроса.

Известно, что Самара заняла третье место в рейтинге. При этом больше половины самарцев - 58% - хотят, чтобы в областной столице увеличился поток туристов. Каждый пятый опрошенный, наоборот, недоволен большим количеством гостей. В число самых радушных и гостеприимных городов также попали Волгоград, Красноярск и Екатеринбург.

Сторонников расширения туристического потока стало намного больше, чем в прошлом году. Аналитики отмечают, что петербуржцы меньше остальных радуются гостям в своем городе.