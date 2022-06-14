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Общество14 июня 2022 5:47

Самара попала в топ-3 самых гостеприимных городов страны

Аналитики предоставили данные опроса
Алена ПРОВКИНА
Самарцы рады гостям

Самарцы рады гостям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара попала в тройку самых гостеприимных городов России. Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob предоставили данные опроса.

Известно, что Самара заняла третье место в рейтинге. При этом больше половины самарцев - 58% - хотят, чтобы в областной столице увеличился поток туристов. Каждый пятый опрошенный, наоборот, недоволен большим количеством гостей. В число самых радушных и гостеприимных городов также попали Волгоград, Красноярск и Екатеринбург.

Сторонников расширения туристического потока стало намного больше, чем в прошлом году. Аналитики отмечают, что петербуржцы меньше остальных радуются гостям в своем городе.