Сотрудника ФСБ из Самарской области подозревают в получении взятки в 2,3 млн рублей

Незаконное вознаграждение "безопасник" получил от предпринимателя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московский гарнизонный военный суд арестовал сотрудника ФСБ из Самарской области. Старшего оперуполномоченного службы собственной безопасности Ивана Гудкова подозревают в получении взятки в 2,3 млн рублей, пишет ТАСС.

По версии следствия, в 2021 году силовик пообещал помочь ранее судимому бизнесмену Максиму Жданову. Он не дал полицейским устроить проверку в отношении компании, которая принадлежит предпринимателю. Как считают правоохранители, за свои услуги Иван Гудков запросил вознаграждение. Жданов лично и через сестру сотрудника ФСБ передал 2,3 млн рублей.

Суд арестовал силовика на два месяца — до 8 августа 2022 года. Сам Иван Гудков не считает себя виноватым. По его словам, он стал жертвой сговора со стороны Максима Жданова. Отметим, что предприниматель тоже попал под уголовную статью. Его подозревают в даче взятки.