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Общество14 июня 2022 7:55

В Самаре временно ограничат движение из-за чемпионата по велоспорту 15 июня 2022 года

Ограничения не распространяются на спецмашины
Алена ПРОВКИНА
Автомобилистам придется заранее продумывать маршрут. Схема: городская администрация

Автомобилистам придется заранее продумывать маршрут. Схема: городская администрация

В Самаре из-за спортивного мероприятия «Чемпионат и первенство Самарской области по велоспорту» временно ограничат движение 15 июня 2022 года. Об этом сообщили в городской администрации.

Известно, что ограничения будут действовать с 8:00 до 16:00 на следующих дорожных участках: по улице Арена 2018; по Проезду №2; по улице Дальней. Ограничения не действуют на спецмашины. После окончания спортивного мероприятия движение вернется в норму.

Мэрия предоставила скорректированную схему организации движения. Все подробности указаны на официальном сайте. Местным жителям придется заранее планировать маршруты.