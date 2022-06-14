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Происшествия14 июня 2022 9:11

В Самарской области задержали 114 пьяных водителей за три дня

Инспекторы провели рейды
Алена ПРОВКИНА
Нарушителей привлекли к ответственности

Нарушителей привлекли к ответственности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции провели направленные рейды. В выходные дни усилили контроль.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, рейды прошли с 10 по 13 июня. В этот период сотрудники госавтоинспекции привлекли к работе максимальное количество личного состава, в том числе руководство. Особое внимание уделяли водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Всего за три дня выявили более 3600 нарушений. Задержали 114 пьяных водителей. Также привлекли к административной ответственности 1281 автомобилиста с незаконной тонировкой.