В Самарской области задержали 114 пьяных водителей за три дня

Нарушителей привлекли к ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции провели направленные рейды. В выходные дни усилили контроль.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, рейды прошли с 10 по 13 июня. В этот период сотрудники госавтоинспекции привлекли к работе максимальное количество личного состава, в том числе руководство. Особое внимание уделяли водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Всего за три дня выявили более 3600 нарушений. Задержали 114 пьяных водителей. Также привлекли к административной ответственности 1281 автомобилиста с незаконной тонировкой.